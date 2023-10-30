Safir yeni bölüm ne zaman? Safir 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Özge Yağız ve İlhan Şen'in olduğu Safir dizisinin 9. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan Safir dizisinin tüm ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Safir yeni bölüm ne zaman? Safir 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KAYNAK: Haber Merkezi
Safir yeni bölüm ne zaman? Safir 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Özge Yağız ve İlhan Şen'in başrolünde olduğu Safir’e dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Safir dizisinin 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Safir yeni bölüm ne zaman? Safir 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAFİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV’de yayınlanan Safir dizisi 4 Eylül Pazartesi ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Safir dizisinin 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Özge Yağız ve İlhan Şen'in olduğu Safir dizisinin 9. bölümü 30 Ekim Pazartesi yani bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak.

maxresdefault-1.jpg

Safir dizisi doğal güzellikleri ve eşsiz mimarisiyle öne çıkan Nevşehir'de çekiliyor.

Ürgüp ve Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini ekrana taşıyacak olan dizi, konusunun yanı sıra görsel ögeleriyle de dikkat çekiyor.

SAFİR KONUSU NEDİR?

Çekimleri başlayan, Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor.

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelecek olan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Son Haberler
Bekarlık sultanlık atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Bekarlık sultanlık atasözünün anlamı nedir?
E-sigara çılgınlığına dikkat: Büyük zararı ortaya çıktı Sağlık
E-sigara çılgınlığına dikkat: Büyük zararı ortaya çıktı
Anneleri ölen kedilere köpek annelik yapıyor Yaşam
Anneleri ölen kedilere köpek annelik yapıyor
AKP'li Zehranur Aydemir'den skandal 29 Ekim paylaşımı Gündem
AKP'li Zehranur Aydemir'den skandal 29 Ekim paylaşımı
Nevşehir’de kaçak define kazısı: 7 gözaltı Gündem
Nevşehir’de kaçak define kazısı: 7 gözaltı
Çin, Biden-Şi görüşmesinin garanti olmadığının sinyalini veriyor Dünya
Çin, Biden-Şi görüşmesinin garanti olmadığının sinyalini veriyor
Sürücüler dikkat! O güzergahlarda sis etkili oluyor… Gündem
Sürücüler dikkat! O güzergahlarda sis etkili oluyor…