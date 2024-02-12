Safir yeni bölüm ne zaman? Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Safir yeni bölüm ne zaman? Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ATV ekranlarında yayınlanmaya devam eden Safir dizisinde Özge Yağız ve İlhan Şen başrollerde yer alıyor. Safir’in 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Safir yeni bölüm ne zaman? Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Pazartesi akşamları yayınlanan Safir Kapadokya’da çekimlerine devam ediyor. Safir dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Safir yeni bölüm ne zaman? Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAFİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Safir dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadrosunda Özge Yağız ve İlhan Şen'in olduğu Safir dizisinin yeni bölümü 12 bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak.

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SAFİR KONUSU NEDİR?

"Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi" sloganıyla seyirci karşısına çıkan Safir dizisi, İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini üstlendiği etkileyici bir yapım olarak öne çıkıyor. Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde geçen dizi, Gülsoy ailesinin varisi Yaman ile hizmetlilerinin kızı Feraye arasındaki dokunaklı aşk hikayesini konu alarak seyirciyi romantik bir yolculuğa davet ediyor.

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