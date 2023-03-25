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Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi

Renkli kişilikleriyle magazin dünyasının sevilen çifti Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ten çok konuşulacak bir haber geldi. Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 09:47
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Safiye Soyman en büyük destekçisi. Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu.

Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
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2023 seçimlerine ünlüler dünyasından katılımlar hızla devam ediyor. Onur Akay Medya'dan Mustafa Barış Durak'ın edindiği bilgiye göre; ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk Elazığ İYİ Parti İl Başkanlığına başvuru yaptı ve milletvekili aday adayı oldu.

Memleketi Elazığ'dan İYİ Parti'den aday adayı olan Faik Öztürk'ün en büyük destekçisi ise Soyman oldu. Soyman ve Öztürk şimdiden seçim gezilerine başladılar ve Öztürk'ün milletvekili olması için ter dökecekler.

Daha önce iş dünyasından sahnelere transfer olan Öztürk, 2018 yılında MHP'den aday adayı olmuş listeye girememişti. Ünlü şarkıcı Safiye Soyman ise hayat arkadaşının siyasete girmesinin heyecanını yaşarken, çiçeği burnunda siyasetçiyi ziyaretlerde yalnız bırakmıyor.

Faik Öztürk'ün Safiye Soyman'a "First Lady oluyorsun" diye espriler yaptığı öğrenildi.

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