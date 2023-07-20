Safiye Soyman oğlu Harun'un son halini paylaştı

Safiye Soyman, yaklaşık 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun'un son halini paylaştı. Ünlü şarkıcı oğlunu yaz aylarında köye götürdüğünü söyledi.

Safiye Soyman oğlu Harun'un son halini paylaştı

62 yaşındaki Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman, sosyal medya hesabından herkesi duygulandıran bir paylaşım yaptı.

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Soyman, yaklaşık 23 yıl önce kas ve sinir hastalığı olan Multiple Skleroz (MS) teşhisi konulan oğlu Harun Akaröz'ü merak eden sevenleri için bir video yayınladı.

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Yaz aylarında serin olsun diye oğlunu yaylaya getirdiğini söyleyen ünlü isim, sevenlerine teşekkür edip oğlu için dua istedi.

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"HEPİNİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Oğlunu evin bahçesine çıkarıp video çeken Safiye Soyman şunları söyledi: Haruncuğum oğlumu çok merak edenler var, soranlar var sağlık durumu hakkında. Hepinizden Allah razı olsun. Ben de onu sağlığı için yazın sıcaktan 4 aylığına köye getirdim. Yayla evinde oksijeni bol, havası serin bir yerde. Evinden ve bahçeden sizlere göstermek paylaşmak istedim. Hepinize sevgiler soranlara sağ olsunlar, var olsunlar hepinizi öpüyoruz. Bütün dualarınızı bekliyoruz.

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