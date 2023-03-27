﻿Sağanak yağış etkili oldu yollar göle döndü

İHA'nın haberine göre, Elazığ'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Dün etkili olan ve hala etkisini sürdüren sağanak yağmur sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı caddelerde su baskını meydana geldi. Caddelerde suların yükselmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yağışların, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.