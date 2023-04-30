Sağlık Bakanı: 2 polisimiz şehit oldu, 7 polisimiz yaralandı. Yaralılar Şanlıurfa'ya nakledildi

Sağlık Bakanı Koca'dan Suriye'deki patlamada yaralanan 7 polisin Şanlıurfa'ya nakledildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı: 2 polisimiz şehit oldu, 7 polisimiz yaralandı. Yaralılar Şanlıurfa'ya nakledildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki polis noktasında patlayıcı malzemelere müdahale ederken yaşanan patlamada yaralanan 7 polisin Şanlıurfa'ya nakledildiğini bildirdi.

Koca, Suriye'deki patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"2 ŞEHİDİMİZ VAR, 7 YARALI NAKLEDİLDİ"

Tel Abyad'da meydana gelen patlamada özel harekat mensubu 2 polisin şehit olduğunu ve 7 polisin yaralandığını aktaran Koca, şöyle devam etti:

"Yaralılar, 8 ambulans ve 2 UMKE timi ile Şanlıurfa'ya nakledildi. Şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; yakınlarına, milletimize, polis camiasına başsağlığı diliyor, yaralılara geçmiş olsun diyorum. Bir an önce şifa bulmaları için elimizden geleni yapacağız."

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