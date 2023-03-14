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Bakanı Koca'dan “14 Mart Tıp Bayramı” mesajında deprem detayı

Bakan Koca Kahramanmaraş merkezli depremlerde 505 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini söyleyerek “14 Mart Tıp Bayramı” mesajı yayınladı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 10:43
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Sağlık Bakanı Koca'dan “14 Mart Tıp Bayramı” mesajında deprem detayı

Bakanı Koca'dan “14 Mart Tıp Bayramı” mesajında deprem detayı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 505 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirterek, bu 14 Mart Tıp Bayramı'nın yaraları sarma günü olduğunu dile getirdi.

14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Tıp 'Bayramı' olmayan bir 14 Mart. Yaslıyız. Deprem bölgesinde yaşayan sağlık çalışanı arkadaşlarımızdan 505'i afette hayatını kaybetti. Toplam can kaybımız 48 binin üzerinde. Başımız sağ olsun. Allah benzer acılar yaşatmasın. Bu yılki 14 Mart, halkımızla yaraları sarma günü."

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