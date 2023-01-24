24 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bu ürünleri kullananlar dikkat tehlikeli çıktı. Sağlık Bakanlığı ceza kesti

Bu ürünleri kullananlar dikkat tehlikeli çıktı. Sağlık Bakanlığı ceza kesti

Sağlık Bakanlığı, piyasadaki 203 kozmetik ürünü denetledi. Denetimlerde güvensiz olduğu belirlenen 178 kozmetik ürün için para cezası kesildi. Sağlıksız ürünlerin sayısına bakıldığında her yüz üründen 88'inin sağlıksız olduğu ve tehlike saçtığı ortaya çıktı

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 16:14
Takip Et

Sağlık Bakanlığı ceza kesti. Bu ürünleri kullananlar dikkat tehlikeli çıktı

Bu ürünleri kullananlar dikkat tehlikeli çıktı. Sağlık Bakanlığı ceza kesti
+
Aa
-

Sağlık Bakanlığı kozmetik ürünlerin satışını yapan iş yerlerinde denetim yaptı. Tam 203 ürünü denetledi. İşte bu ürünlerin 178'i sağlıksız çıktı. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) yapılan denetimlerde, uygunsuz ve güvensiz olduğu belirlenen 178 kozmetik ürün için 545 bin 340 lira para cezası kesildi.

TİTCK Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından, Ekim-Aralık 2022 arasında insan sağlığını tehdit eden, teknik düzenlemeler ve mevzuata aykırı kozmetik ürünlerin tespitine yönelik piyasa denetimleri yapıldı.

Toplam 203 kozmetik ürünü kapsayan denetimlerde, ürünlerin 162'sinin teknik düzenlemeye aykırı, 16'sının ise güvensiz olduğu belirlendi. Bu ürünleri piyasaya sürenlere toplam 545 bin 340 lira para cezası uygulandı. Denetlenen 25 ürün ise teknik düzenlemeye uygun bulundu.

Ayrıca ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının incelemeleri sonucu üreticisi belirsiz, sahte, kaçak ya da taklit olduğu saptanan 52 bin 890 şişe parfüm ve deodorant, 5324 sayılı Kozmetik Kanunu çerçevesinde güvensiz ürün kapsamına alınarak imha edildi.

El dezenfektanı, antibakteriyel sıvı sabunlar ve sinek kovucular gibi biyosidal ürünlere yönelik de denetimler gerçekleştirildi. 5 ürünün ruhsatsız, analiz sonuçları neticesinde de 1 ürünün güvensiz olduğu tespit edildi. Teknik düzenlemeye aykırılık ve güvensizlik gerekçesiyle bu ürünlerle ilgili toplam 241 bin 720 lira para cezası uygulandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
1
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
2
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
3
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
4
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor
5
﻿İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor
﻿İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
6
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Turhan Çömez canlı yayında açıklama yapacağı tarihi açıkladı. Saray'ı uykusuz bırakacak paylaşım
7
﻿Turhan Çömez canlı yayında açıklama yapacağı tarihi açıkladı. Saray'ı uykusuz bırakacak paylaşım
﻿Turhan Çömez canlı yayında açıklama yapacağı tarihi açıkladı. Saray'ı uykusuz bırakacak paylaşım
﻿Çin'den, ABD Hazine Bakanı'nın borçlarına ilişkin çağrısına tepki
﻿Çin'den, ABD Hazine Bakanı'nın borçlarına ilişkin çağrısına tepki
﻿Çin'den, ABD Hazine Bakanı'nın borçlarına ilişkin çağrısına tepki
﻿Amasya'daki feci kazayı araç kamerası kaydetti. İşte o anlar
﻿Amasya'daki feci kazayı araç kamerası kaydetti. İşte o anlar
﻿Amasya'daki feci kazayı araç kamerası kaydetti. İşte o anlar
﻿Organ nakli yapılan hastayla bağışçısı aynı gün doğmuş
﻿Organ nakli yapılan hastayla bağışçısı aynı gün doğmuş
﻿Organ nakli yapılan hastayla bağışçısı aynı gün doğmuş
﻿Eskişehir'de bir bebek ambulansta doğdu
﻿Eskişehir'de bir bebek ambulansta doğdu
﻿Eskişehir'de bir bebek ambulansta doğdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.