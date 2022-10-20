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Bakanlık tek tek ifşa etti. İşte tehlike saçan ürünlerin listesi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan denetimlerde, 371 kozmetik üründen 295'inin teknik düzenlemeye aykırı olduğu, 7 ürünün de güvensiz olduğu ortaya çıktı. Güvensiz olan ürünler markalarıyla birlikte açıklandı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 10:09
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yedi kozmetik ürününün güvensiz olduğunu ortaya çıkardı. Güvensiz ürünlerin listesi yayınlandı

Bakanlık tek tek ifşa etti. İşte tehlike saçan ürünlerin listesi
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Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin kozmetik ürün denetimi yaptı ve bu denetimlerin sonuçlarını paylaştı.

AA’da yer alan bilgilere göre, denetim sonucunda 371 kozmetik üründen 295'inin teknik düzenlemeye aykırı, 7 ürünün de güvensiz olduğu aktarıldı.

Bakanlık 302 kozmetik ürün için 813 bin 584 lira para cezası kestiğini açıkladı. Denetlenen 69 ürün ise teknik düzenlemeye uygun bulundu.

Mahkemeler, savcılıklar, emniyet, kolluk kuvvetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının incelemeleri sonucu tespit edilen, üreticisi belirsiz, sahte, kaçak ya da taklit olduğu saptanan 6 bin 937 şişe parfüm ve deodorant, 5324 sayılı Kozmetik Kanunu kapsamında güvensiz ürün kapsamına alınarak imha edildi.

Bakanlığın isimlerini açıkladığı güvensiz ürünler listesi şu şekilde:

1- Bağdatlı İthalat İhracat Pazarlama A.Ş. / Peri Poll Professional New Generation Kil Maskesi Argan Özlü

2- Mutak Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Native Base Keratin Treatment

3- TN Farma Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / "DLA lion age hair care set" içerisinde yer alan “DLA Derm Intensive Care Detox Action Shampoo Lion Age 250 ml”

4- Sinada Endüstriyel Hijyen Sanayi Anonim Şirketi / Lotus Hand Turkuaz 5 kg

5- Sinada Endüstriyel Hijyen Sanayi Anonim Şirketi / Lotus Hand Turkuaz 20 kg

6- Sinada Endüstriyel Hijyen Sanayi Anonim Şirketi  / Lotus Hand Turkuaz 30 kg

7- Hayat Laboratuvarı Kozmetik Sanayi Ltd. Şti. / Tıpış Bebek Talk Pudrası Baby Talc Powder 65 g

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vatandaş
20.10.2022 10:15
ifşa değil ! firmalara ürün toplatma ve ağar çeza sistemi kulanılmalı her ürünü inceliyip kimya testine mi sokucak vatandaş! hileli ve sahte ürünler yüzünden kanserde dünya lideri yaptınız memleketi  
 
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