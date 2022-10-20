Bakanlık tek tek ifşa etti. İşte tehlike saçan ürünlerin listesi

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin kozmetik ürün denetimi yaptı ve bu denetimlerin sonuçlarını paylaştı.

AA’da yer alan bilgilere göre, denetim sonucunda 371 kozmetik üründen 295'inin teknik düzenlemeye aykırı, 7 ürünün de güvensiz olduğu aktarıldı.

Bakanlık 302 kozmetik ürün için 813 bin 584 lira para cezası kestiğini açıkladı. Denetlenen 69 ürün ise teknik düzenlemeye uygun bulundu.

Mahkemeler, savcılıklar, emniyet, kolluk kuvvetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının incelemeleri sonucu tespit edilen, üreticisi belirsiz, sahte, kaçak ya da taklit olduğu saptanan 6 bin 937 şişe parfüm ve deodorant, 5324 sayılı Kozmetik Kanunu kapsamında güvensiz ürün kapsamına alınarak imha edildi.

Bakanlığın isimlerini açıkladığı güvensiz ürünler listesi şu şekilde:

1- Bağdatlı İthalat İhracat Pazarlama A.Ş. / Peri Poll Professional New Generation Kil Maskesi Argan Özlü

2- Mutak Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Native Base Keratin Treatment

3- TN Farma Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / "DLA lion age hair care set" içerisinde yer alan “DLA Derm Intensive Care Detox Action Shampoo Lion Age 250 ml”

4- Sinada Endüstriyel Hijyen Sanayi Anonim Şirketi / Lotus Hand Turkuaz 5 kg

5- Sinada Endüstriyel Hijyen Sanayi Anonim Şirketi / Lotus Hand Turkuaz 20 kg

6- Sinada Endüstriyel Hijyen Sanayi Anonim Şirketi / Lotus Hand Turkuaz 30 kg

7- Hayat Laboratuvarı Kozmetik Sanayi Ltd. Şti. / Tıpış Bebek Talk Pudrası Baby Talc Powder 65 g