Hasta seçmenler 14 Mayıs'ta nasıl oy kullanacak

Sağlık Bakanlığı, 14 Mayıs seçimlerinde, hastanede yatan, evde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı seçmenlerden talepte bulunanların, hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy verecekleri merkeze götürülüp, getirilmesini sağlayacak.

Hasta seçmenler 14 Mayıs'ta nasıl oy kullanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacak hastaların durumuna ilişkin il sağlık müdürlüklerine yazı gönderildi.

Vatandaşların en temel haklarından olan oy kullanma hak ve sorumluluklarının yerine getirilebilmesinin önemine dikkati çekilen yazıda, seçim günü hastanede yatan ve evde sağlık hizmeti kapsamında sağlık hizmeti alıp hareket etmekte zorlanan seçmenlerin oy kullanmalarını kolaylaştırmak amacıyla yapılması istenenler sıralandı.

Buna göre, bu durumda olan seçmenlere oy kullanma kolaylığı sağlanacağına ilişkin bilgilendirmede bulunulacak.

Hasta nakil araçları ve ambulanslar hasta seçmenler için devrede

İllerdeki evde sağlık hizmetleri koordinasyon merkezleri, 14 Mayıs günü oy kullanma saatleri süresinde açık tutulacak.

Talepte bulunan hastalar için evde sağlık hizmeti sunan hasta nakil araçları ve ambulanslar seçmenleri oy verecekleri merkeze götürüp, oy verme işlemlerinin ardından geri getirecek. Bu noktada ambulanslar açısından acil sağlık hizmetlerinin aksamamasına özen gösterilecek.

Oy kullanmaya götürülecek hastalara bir sağlık personeli de refakat edecek. Bu uygulamalarla gerekli koordinasyon il sağlık müdürlüklerince gerçekleştirilecek.

Öte yandan yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmesine ilişkin durumlarını bildirir hekim raporu ile birlikte YSK'ye yapacakları başvuru süresi 2 Nisan'da dolmuştu.

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