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Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı'na sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 15:51
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Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı (KPSS 2022/11) tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

30 Kasım- 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Aralık 2022 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir

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