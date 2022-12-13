Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı (KPSS 2022/11) tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.
KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
30 Kasım- 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Aralık 2022 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.