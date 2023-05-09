Sağlık ekiplerine çekiçle saldırdı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde alkollü olduğu ileri sürülen D.B. isimli kadın, sağlık ekiplerine çekiçle saldırıp, ambulansın camını kırdı. Polis kaçan D.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Sağlık ekiplerine çekiçle saldırdı

(DHA) Olay, saat 04.30 sıralarında Kelkit Mahallesi'nde yaşandı. D.B.’nin (24) sinir krizi geçirdiği ihbarını alan sağlık ekipleri bölgeye gitti.

Alkollü olduğu değerlendirilen D.B., sağlık görevlilerine çekiçle saldırdı. Bu sırada ambulansın camını kıran kadın, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Sağlık görevlileri olayı yara almadan atlatırken ambulansta hasar meydana geldi. Polis, kadını yakalamak için çalışma başlattı.

İl Ambulans Servisi Başhekim Uzm. Dr. Can Gökay Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erbaa ilçemizde ekiplerimize ve ambulansımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzu bildiririz. Ekiplerimize geçmiş olsun dileriz” dedi.

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