Sağlık fabrikasında yangın: TOMA’yla kontrol altına alındı

Adana’da sağlık ürünleri üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleriyle birlikte TOMA’nın da müdahalesiyle kontrol altına alındı.

KAYNAK: İHA
Sağlık fabrikasında yangın: TOMA’yla kontrol altına alındı

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’ndeki sağlık ürünleri üreten fabrikada çıktı.

Alınan bilgiye göre, fabrikadan bir anda ateşlerin yükseldiği gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ile polis ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) bölgeye gelerek itfaiye ekiplerine destek verdi.

Soğutma çalışmaları 3 TOMA’nın da desteğiyle devam ediyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

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