Sağlık hizmetleri teknolojiyle buluşuyor

Teknoloji şirketi Bulutistan, tele sağlık alanında faaliyet gösteren Swedish CareTurkiye ile yeni bir iş birliğine imza attı. Ülkemizde sağlık hizmetlerinin yüksek teknolojiyle buluştuğu bir dönem başlatan iki şirket, iş birliği kapsamında hastalara ve sağlık kuruluşlarına tele sağlık hizmeti sunacak. Aynı zamanda iki şirket, yeni nesil bulut teknolojileriyle Türkiye’de sağlık ve teknoloji alanlarında yeni standartlar getirmeyi hedefliyor.

Yeni nesil ürün ve hizmetleriyle çok sayıda sektörün dönüşümüne katkı sunan ve unicorn olma hedefiyle hareket eden Bulutistan, bu yönde geliştirdiği yeni iş birliği ile sağlık eko sisteminin gelişimine yönelik önemli bir adım attı. Şirket, Swedish CareTurkiye’nin tele sağlık platformu DoktorNow’un sunduğu sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırarak, hizmetlerin sağlık ekosistemindeki konumunu güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ İNDİRİMLERLE ERİŞİM ARTACAK

Bulutistan İcra Kurulu Üyesi Altuğ Eker, sağlık hizmeti sağlayıcılarının daha fazla insanın hayatına dokunarak rekabette bir adım öne çıkabilmek için başta bulut teknolojileri olmak üzere çok sayıda teknoloji yatırımına ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

Eker, iş birliğine ilişkin şunları anlattı; “Swedish Care Türkiye’nin tele sağlık platformu DoktorNow ile sunduğu tele sağlık hizmetini yeni nesil bulut teknolojileriyle buluşturacağız. Bu kapsamda ilk etapta B2B müşterilerimize ve çalışanlarımıza sunacağımız özelleştirilmiş indirimlerle erişimi artırıp, karşılıklı müşteri portföyümüzü genişleteceğiz.”

Swedish Care Türkiye CEO'su Dr. Cenk Tezcan ise yenilikçi tele sağlık platformu DoktorNow ve Bulutistan ile güçlerini birleştirdiklerini ifade ederek, “Teknoloji ve sağlıkta yeni standartlar belirleyerek, herkes için daha iyi bir sağlık deneyimi sunmayı hedefliyoruz” dedi.