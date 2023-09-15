Sağlık teknikeri çiftçi oldu siparişlere yetişemiyor. İstanbul'dan sıkıldı işinden bile istifa etti

İstanbul'un yoğunluğundan sıkılarak Balıkesir'in Savaştepe ilçesine yerleşen sağlık teknikeri Gülçin Yazıcıoğlu (37), beş dönümlük alanda "süper meyve" olarak bilinen aronya yetiştiricisi oldu.

KAYNAK: AA
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Sağlık teknikeri çiftçi oldu siparişlere yetişemiyor. İstanbul'dan sıkıldı işinden bile istifa etti 1

AA'nın haberine göre, İstanbul Tıp Fakültesinde 15 yıl patoloji teknikeri olarak görev yapan Gülçin Yazıcıoğlu, büyük şehrin yoğunluğundan dolayı istifa etti. Yazıoğlu, babası Gürbüz Yazıcıoğlu ile Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ne yerleşti.

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Sağlık teknikeri çiftçi oldu siparişlere yetişemiyor. İstanbul'dan sıkıldı işinden bile istifa etti 2

Tarımla, toprakla uğraşmak için arayışa giren Yazıcıoğlu, tekniker olduğu dönemde de karşılaştığı ve sağlıklı beslenmede tercih edilen meyvelerden aronya ile ilgili araştırmalar yaptı.

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Sağlık teknikeri çiftçi oldu siparişlere yetişemiyor. İstanbul'dan sıkıldı işinden bile istifa etti 3

Antioksidan açısından zengin, mor üzümsü çalı meyvesi olan aronya yetiştirmek için aynı mahalleden 5 dönüm tarla alan Yazıcıoğlu, çevre il ve ilçelerden gelen siparişleri karşılıyor. Kadın girişimci, ürünü ihraç etmeyi de hedefliyor.

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Sağlık teknikeri çiftçi oldu siparişlere yetişemiyor. İstanbul'dan sıkıldı işinden bile istifa etti 4

Savaştepe'de aronya ekimi için toprak analizleri yaptırdıklarını anlatan Gülçin Yazıcıoğlu, aronyanın dayanıklı bir meyve olduğunu söyledi.

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Sağlık teknikeri çiftçi oldu siparişlere yetişemiyor. İstanbul'dan sıkıldı işinden bile istifa etti 5

Beş dönümlük bir alana 2 bin fidan ektiklerini belirten Yazıcıoğlu, şöyle konuştu:

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Sağlık teknikeri çiftçi oldu siparişlere yetişemiyor. İstanbul'dan sıkıldı işinden bile istifa etti 6

"Ekim yaptığımız sene çok az tadımlık bir verim aldık. Bu sene ikinci yılımız. Hasadımızı yapacağız. Asıl verimi ekim yapıldıktan 3 yıl sonra veriyor. Ortalama bir fidan 10 ile 15 kilogram arasında meyve veriyor.

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Sağlık teknikeri çiftçi oldu siparişlere yetişemiyor. İstanbul'dan sıkıldı işinden bile istifa etti 7

Ottan korumak ve bol bol sulamak gerekiyor. Aronya bitkisinin faydaları saymakla bitmez. Kansere karşı etkisiyle biliniyor. En yüksek c vitamini ve antioksidana sahip. Hücrelerin DNA yapısını güçlendirerek kanser oluşumunu engelliyor.

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Sağlık teknikeri çiftçi oldu siparişlere yetişemiyor. İstanbul'dan sıkıldı işinden bile istifa etti 8

Kandaki kolesterol seviyesinin dengede tutarak damar tıkanıklığını önlüyor. Şeker hastalığına da çok iyi geldiği biliniyor."

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Sağlık teknikeri çiftçi oldu siparişlere yetişemiyor. İstanbul'dan sıkıldı işinden bile istifa etti 9

Baba Gürbüz Yazıcıoğlu da kızına destek verdiğini dile getirdi.

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Sağlık teknikeri çiftçi oldu siparişlere yetişemiyor. İstanbul'dan sıkıldı işinden bile istifa etti 10

Aronyanın değerli bir meyve olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, "Çok değerli bir meyve. Bu bölgede ilk ekim yapan biziz. Umarım bundan sonra başkaları da eker." dedi.

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Sağlık teknikeri çiftçi oldu siparişlere yetişemiyor. İstanbul'dan sıkıldı işinden bile istifa etti 11

Yazıcıoğlu, aronyanın kilosunun 400 ila 500 lira arasında alıcı bulduğunu anlatarak, ön siparişini aldıkları müşterilerine kargo ile de gönderdiklerini sözlerine ekledi.

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