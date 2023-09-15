İlaç bile sıkılmıyor 5 ay bozulmuyor kilosu 12 liradan kapışılıyor. Koca köyün geçimi bu meyveden

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı 60 haneli Terziler köyü sakinlerinin tümü geçimini kavun yetiştiriciliğinden sağlıyor. Gübre atmadan ilaçlama yapmadan yetiştirilen kavunların kilosu 12 TL'den satılıyor ve 6 ay bekletilse bile bozulmuyor.

İlaç bile sıkılmıyor 5 ay bozulmuyor kilosu 12 liradan kapışılıyor. Koca köyün geçimi bu meyveden

İHA'nın haberine göre, Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı 60 haneli Terziler köyü sakinleri, doğal kavun yetiştirip bölgedeki pazarlarda satarak geçimlerini sağlıyor. Yılda yaklaşık bin 200 ton civarında yetiştirilen kavunlara gübreleme ve ilaçlama yapılmıyor.

Terziler Köyü Muhtarı Talip Karayılan, "Yetiştirdiğimiz kavunlara ilgi her geçen yıl daha da artıyor. Köyümüzün tamamı kavun yetiştirerek geçimlerini sağlıyor. Kavunların özelliğini organik olması, her hangi bir kimyasal gübre ile katkı maddesinin kullanılmaması ve en önemlisi de hiç sulanmadan yetişmiş olmasıdır" diye konuştu.

"KOKUSU VE ARAMASI MÜKEMMEL"

Ziraat mühendisi Ali Karakurt, "Terziler kavununun üretimi 5 yılda katlanarak attı. Terziler kavununun gübreleme maliyeti olmadığı için üretim maliyeti düşük. Kooperatifleşme yoluyla pazarı da halledilirse, büyük bir gelir elde edilebilir" ifadelerini kullandı.

Köy imamı Muhammed Adıgüzel, "Terziler kavununun son yıllarda pazarı da oluştu. Kavunun pazarı başta Kütahya merkez, Aslanapa, çevre ilçeler ve çevre illerde her geçen gün daha da artıyor. Kokusu ve aramasıyla aranan bir ürün oldu" şeklinde konuştu

Köy sakinlerinden Osman Kumru, "Daha önceleri kavunu sadece kendi yiyeceğimiz kadar ekiyorduk. İlgi artınca üretim de arttı" dedi.

12 TL'den satışa sunulan Terziler kavununun 5 aya kadar dayanabilme özelliğine de sahip olduğu belirtildi.

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