Sağlıklı ayakkabı kullandığınıza emin misiniz?

Özellikle yüksek topuklu ve sivri burunlu ayak sağlığı açısından ciddi sorunlara yol açabiliyor. İşte o rahatsızlıklar...

Hamza Özalkuş KAYNAK: Haber Merkezi
Sağlıklı ayakkabı kullandığınıza emin misiniz?

Genellikle ayakkabı seçerken daha şık görünmesini tercih ederiz. Fakat bu ayak sağlığımız için sorunlara yol açabilecek bir durum oluşturabilmekte...

Topuk Dikeni:
Ayağın ön tarafından topuğa kadar uzanan fibroz bir yapı mevcuttur. Bu yapı vücudun tüm yükünü dengelemektedir. Yanlış ayakkabı seçimleri ve uzun süre kullanımları bu yapının zarar görmesine neden oluyor. Bu rahatsızlık sonucu sabahları hafif başlayan ağrılar akşama doğru şiddetini arttırarak devam etmektedir.Topuk dikeni, topuğa yapıştığı bölgede diken şeklinde kemik çıkıntısı oluşmasıdır. Bu diken topuk ağrısına yol açabiliyor. Neredeyse her 10 kadından 1'inde bu sorun görülmektedir.

Çekiç Parmak:
Ayak parmağının ilk ekleminin aşağı doğru bükülmesidir. Bu soruna genetik faktörler, travma, parmakların sıkışmasına yol açan ayakkabıların kullanılması neden olabilmektedir. Şekil bozukluğu önce esnek olsa da ilerledikçe kireçlenmeyle sertleşebiliyor. Parmağın üst tarafında nasır, hareket kısıtlığı ve ağrılara yol açabilmektedir.

Baş parmakta Kireçlenme:
Baş parmak ile tarak kemiği arasındaki eklemde oluşan kireçlenme sorunudur. Sık çömelerek veya parmak ucunda durmak, eklemlerin tekrar tekrar çok fazla zorlanmasına ve bu sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Özellikle baş parmakta ağrı ve hareket kısıtlığına yol açabilmektedir.

Baş Parmakta Şekil Bozukluğu:
Baş parmağın, ikinci parmağa doğru kayması, yer değiştirmesi sebebiyle, başparmakla tarak kemiğinde oluşan çıkıntıya bağlı şekil bozukluğudur. Bu rahatsızlığa neden olan en büyük etken baş parmağı sıkan sivri ve dar burunlu ayakkabıların uzun süre tercih edilmesidir. Estetik bir sorun oluşturmasının yanı sıra şiddetli ağrılara da yol açabilmektedir.

Ayak Parmakları Arasında Sinir Sıkışması:
Ayakta sıklıkla tarak kemikleri arasındaki sinirin sıkışmasına bağlı olarak kalınlaşma da görülebilmektedir. Özellikle tarak kemiklerini sıkıştıran dar ayakkabıların uzun süre tercih edilmesi bu rahatsızlığa neden olabilmektedir. Ayrıca ayağın ön tarafında ağrı, uyuşma ve yanma gibi sorunlara da yol açabilmekte.

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