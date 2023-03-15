Sağlıklı hayat gözlerden anlaşılır

EKRANLARA DİKKAT

Uzun süre telefon ve bilgisayar ekranına bakmak gözleri doğrudan bozmasa da gözlerde kuruluk ve yorgunluğa yol açıyor. Bunun sebebi ise bu ekranlara bakarken gözlerimizi normalde olduğundan daha az kırpmamızdır. Göz sağlığını korumak adına bilgisayar ve telefon ekranına bakarken 20 dakikada bir 20 saniye süreyle dinlendirmeniz önemlidir.



GÖZLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLERE AMAN DİKKAT

Gözler, hastalıklar ve sağlık problemleriyle ilgili birçok belirti gösterir. Eğer bu belirtiler, ciddiye alınmaz ise sanılandan çok daha büyük sorunlara neden olabilir. Gözünüzde yaşadığınız bir kızarıklık veya kaşıntı bile bu süreci başlatabilir. Kızarıklık/kaşıntı gibi sorunlarla karşılaşılması durumunda öncelikle soğuk su pansumanı yapmalıdır. Eğer varsa suni gözyaşı takviyesiyle gözün ihtiyaç duyduğu nemi sağlamalıdır. Buna rağmen belirtiler geçmiyor ve artıyorsa ihmal etmeden doktora başvurulmalı.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ÖNEMLİ

Sertifikalı güneş gözlükleri sizi güneşin zararlı ultraviyole ve kızılötesi ışınlarından korurken gözleriniz için bir kalkan görevi görür. Bu sebeple gözlük seçerken ekstra dikkatli olmalı ve modaya göre değil gözünüze göre güneş gözlüğü seçimi yapmalısınız. Özellikle de gözlüklerin EN 1836 standardına uygun olduğuna dikkat etmeli.

SİGARA EN BÜYÜK TEHLİKE

Sigaranın genel sağlığımız üzerindeki olumsuz etkileri saymakla bitmiyor. Göz sağlığı üzerinde de çok ciddi sağlık problemlerine neden olan sigara özellikle de yaşa bağlı ortaya çıkan sarı nokta dejenerasyonunda en önemli risk faktörüdür. Bunun yanı sıra damar sertliğine sebep olan sigara damarları tıkayarak görme kaybına bile yol açabiliyor.

MAKYAJ MALZEMELERİNE DİKKAT

Göz sağlığı için zararlı olan bakteriler, özellikle de tarihi geçmiş makyaj malzemelerinde kolayca çoğalarak gözlerde enfeksiyona yol açabilirler. Eğer kullanılan bir ürün yüzünden gözlerde enfeksiyon meydana gelirse vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır. Ayrıca bakterilerin kolayla bulaşma riskini göz önüne alarak makyaj malzemenizi ortak kullanmayın, mağazalardaki tester ürünlerini denemeyin.

GÖZLER İÇİN SAĞLIKLI BESLENMELİ



Göz sağlığımız için olmazsa olmaz besinler vardır. Havuç, havuç suyu, mango, portakal suyu, kavun, lahana, ıspanak ve balık bu besinler arasında yer alıyor. Ayrıca sağlıklı beslenerek kilonuzu vücut endeksinize göre dengeli tutmalısınız. Çünkü fazla kilo birçok göz rahatsızlığına davetiye çıkarıyor. Bu hastalıkların başında yaşa bağlı makula degenerasyonudur (SMD) ve karatarak geliyor.

YILDA KAÇ KEZ GÖZ MUAYENESİ OLMALI

Her ne kadar toplum olarak göz sağlığına yeteri kadar önem verme konusunda sınıfta kalsak da mutlaka doktora gitmekte fayda vardır. Yakını veya uzağı sorunsuz görüyor olmak, göz sağlığı konusunda herhangi bir probleme sahip olmadığınızı göstermez. Yılda bir kez yapılacak olan göz muayenesi, hipermetropi, miyop gibi hastalıkların, kayma gibi kas fonksiyonları problemlerinin erken tanısına ve sistemik birçok hastalığın önceden tespit edilmesine olanak verir.