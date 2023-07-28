Sağlıkta şiddet sorunu meclis gündemine taşındı

Sağlıkta son günlerde peş peşe gelen şiddet olaylarından sonra İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya cevaplaması için soru önergesi verdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, ‘‘Hastanelerimizde yaşanan şiddet olaylarının önlenmesi için tedbirlerin alınması ve sıkı şekilde denetlenmesi şart. Geçtiğimiz hafta cevaplanması için Sağlık Bakanlığına verdiğimiz Meclis soru önergesinde en etkili olabilecek önlemlerden biri olan X-RAY cihazlarının durumunu sormuştuk.

Sağlık çalışanlarımızın işlerini huzurla yapabilmeleri yarınlarımız için çok önemli. Başta ekonomik nedenler yüzünden zaten fazla sayıda yetişmiş insanımızı kaybediyoruz. Gelecekte sağlık alanında yaşanması muhtemel krizlerin önüne geçmek için bir an önce harekete geçmeliyiz.

Bu vesileyle buradan bir kez daha Sağlık Bakanlığını uyarmış olalım. Geç kalınmadan gerekli tedbirlerin alınması tüm Türkiye'nin sağlığına ve yararına.

Olayda yaralanan güvenlik görevlilerimize ve sağlık çalışanlarımıza bir kez daha geçmiş olsun’’ ifadeleri kullanıldı.