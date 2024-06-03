Sagopa Kajmer'in acı günü

Şarkıcı Sagopa Kajmer'in 71 yaşındaki annesi Serpil Özyavuz, Samsun’da kanser tedavisi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

Özyavuz’un cenazesi, İlkadım ilçesindeki Rasathane Camii’ne getirildi. Cenazenin camiye geleceğini duyan Sagopa Kajmer’in sevenleri ise caminin etrafında toplandı. Ünlü rapçi araçtan ineceği sırada sanatçının arkadaşları fotoğraf ve video çekimi yapılmasını istemedi. Ünlü şarkıcı, daha sonra cami önüne geldiği araçla ayrıldı.

Serpil Özyavuz’un cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenazeye Sagopa Kajmer’in kardeşi Emre Özyavuz, babası ve akrabaları katılırken, Kajmer’in Kıranköy Mezarlığı'ndaki define katılamadığı belirtildi.

"BEN HEM SAVAŞI HEM ANNEMİ KAYBETTİM"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Sagopa Kajmer, “2 Haziran öğle sonrası annemi kaybettim. 2 sene boyunca savaştı, savaştık. O savaşı kaybetti, ben hem savaşı hem annemi kaybettim” ifadelerini kullandı.