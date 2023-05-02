Sahada hakemin çenesi kıran futbolcu mahkemede hakemden şikayetçi oldu

Greenacre Eagles-Padstow Hornets maçı sonrası amatör boksör olan Adam Abdullah hakem Khodr Yagi'ye tekme tokat saldırdı.

Daily Telegraph gazetesinin haberine göre hakemin çenesinde ve dört dişinde kırık oluştu.

Yaralanan hakem Sydney'de tedavi altına alınırken 24 yaşında saldırgan Abdallah, mahkemeye çıktı. Hakim holiganı kefaletle serbest bırakmayı reddederken 5 aylık hamile eşinin salonda ağladığı görüldü.

Avustralya Emniyeti Abdullah'ın kurbanın ve toplumun güvenliğini tehlikeye atacağından endişe duyduklarını söyleyerek kefaletle serbest bırakılmasına karşı çıktı.

Mahkeme hakem Yaghi'nin kırık çenesi, dört dişinin eksik olduğunu ve çene hattına plaka yerleştirilmesi gereken bir ameliyat olması gerektiğini belirtirken saldırgan futbolcudan skandal bir savunma geldi.

Abdallah'ın avukatı Talal Krayem, müvekkilinin yan hakemin ofsayt bayrağıyla kafasından yaralandığını ve kendisinin de hakemden şikayetçi olduğunu mahkemeye ifade etti.