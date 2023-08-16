sahibinden.com hakkında flaş talep

Rekabet Kurulu, Sahibinden.com hakkında, 'piyasadaki hakim durumu kötüye kullanma' iddiasıyla idari para cezası talep etti.

sahibinden.com hakkında flaş talep

Rekabet Kurulu, sahibinden.com hakkındaki, veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla 'piyasadaki hakim durumu kötüye kullanma' iddiaları üzerine, 30 Eylül 2021'de soruşturma başlattı.

Yazılı savunma sürecinin ardından Rekabet Kurumu merkez binasında yapılan sözlü savunma toplantısı Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında gerçekleştirildi ve toplantıya, Kurul üyeleri, soruşturma heyeti ve firmanın temsilcileri katıldı.

Soruşturma heyeti, gerçekleştirilen tespitlerin sonucuna ilişkin görüşünü açıkladı.

Firmanın, üyelerin veri taşımasını engellemek suretiyle birden fazla platform kullanmalarını zorlaştırdığı, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı, dolayısıyla hakim durumunu kötüye kullanarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal ettiği belirtildi.

Firmaya ilgili kanun ve ceza yönetmeliği uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği kaydedildi. Ayrıca, gerekçeli kararın tebliğinden makul bir süre içerisinde ihlal konusu uygulamalara son verilmesi, üyelerle imzalanan sözleşmelerin ihlal konusu hükümleri içermeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve üyelerin kendi ilanlarının verisini etkin şekilde taşıyabilmelerinin mümkün hale getirilmesi gerektiği bildirildi.

KARARIN 15 GÜNDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Soruşturma heyetinin ardından, şirket temsilcileri de belirtilen hususlara ilişkin savunmalarını yaptı. Rekabet Kurulu'nun nihai kararını 15 gün içerisinde açıklaması bekleniyor.

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