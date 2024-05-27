Sahibini gören köpeğin sevinci göz doldurdu

İşten dönen sahibiyle yeniden buluşan köpeğin sevinç dolu anları, sosyal medyada viral oldu. Videoda, köpeğin sahibini gördüğü andaki heyecanı ve mutluluğu izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Sahibini sakince bekleyen köpek, yolun ilerisinde sahibini fark etmesiyle birlikte kuyruğunu büyük bir heyecanla sallamaya başlıyor. Hızla sahibine doğru koşan sevimli köpek, sahibinin üzerine atlayarak duyduğu özlemi ve sevgiyi gösterdi. İkilinin arasındaki bu sıcak ve samimi anlar, izleyenlerin kalplerine dokundu.

Videoyu izleyen hayvanseverler, köpeğin sahibine olan sadakatini ve sevgisini takdir etti. Sosyal medyada hızla yayılan video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.