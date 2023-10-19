Şahika Ercümen'e pilottan kutlama anonsu. Rekortmen sporcu uçakta duygu dolu anlar yaşadı

Hatay Yayladağı Karamağara mevkiinde ‘Hatay’a Nefes Ol’ sloganı ile Serbest Dalış Dünya Rekoru Denemesi yapan milli sporcu Şahika Ercümen, Sırp Lena Balta’ya ait olan 105 metrelik rekorunu 106 metre ile kırdı. Uçağın kaptan pilotu ise milli sporcuya kutlama anonsu yaptı.