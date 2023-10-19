Şahika Ercümen'e pilottan kutlama anonsu. Rekortmen sporcu uçakta duygu dolu anlar yaşadı

Hatay Yayladağı Karamağara mevkiinde ‘Hatay’a Nefes Ol’ sloganı ile Serbest Dalış Dünya Rekoru Denemesi yapan milli sporcu Şahika Ercümen, Sırp Lena Balta’ya ait olan 105 metrelik rekorunu 106 metre ile kırdı. Uçağın kaptan pilotu ise milli sporcuya kutlama anonsu yaptı.

Şahika Ercümen'e pilottan kutlama anonsu. Rekortmen sporcu uçakta duygu dolu anlar yaşadı

Türkiye serbest dalış tarihinde kadın ve erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu olan, sabit ağırlık çift palet branşında da 91 metre dalışıyla Türkiye rekorunu kıran Şahika Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Sırp asıllı Lena Balta’nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu geçme hedefiyle Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında nefesini tuttu.

Deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için ’Hatay’a nefes ol’ sloganıyla organize edilen rekor denemesinde Ercümen, su altına indi.

Ercümen, 106 metreye ulaşıp rekoru kırarak, ismini bu başarıya da yazdırdı.

Öte yandan Ercümen'in bulunduğu uçağın kaptan pilotundan kutlama anonsu geldi.

Uçaktaki yolcular sporcuyu alkışladı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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