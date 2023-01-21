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  • Ege'de kaçak göçmen sayısı düştü. Sahil Güvenlik bir hafta 360 kaçak göçmeni yakaladı

Ege'de kaçak göçmen sayısı düştü. Sahil Güvenlik bir hafta 360 kaçak göçmeni yakaladı

Sahil Güvenlik ekiplerinin Ege ve Akdeniz'de yaptıkları denetimlerde yakalanan kaçak göçmen sayısı düştü. Bir haftada 360 kaçak göçmen yakalandı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 09:07
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Sahil Güvenlik bir hafta 360 kaçak göçmeni yakaladı

Ege'de kaçak göçmen sayısı düştü. Sahil Güvenlik bir hafta 360 kaçak göçmeni yakaladı
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Ege ve Akdeniz'den Yunanistan'a kaçak göçmen geçişi bu hafta düştü. Sahil Güvenlik ekiplerinin daha önce yaptıkları denetimlerde yakalanan kaçak göçmen sayısı bu hafta binin altına düşmüyordu. Geçen hafta 360 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 13-19 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşen 15 olayda toplam 360 düzensiz göçmen yakalanmış/kurtarılmıştır."

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Sokrates
21.01.2023 09:26
Düzenli göç nasıl oluyor? Neden Cezayir, Tunus, Libya, Suudi Arabistan vb. değil de Yunanistan? Sonrası çok daha gelişmiş ülkeler. Gerçekler Ahzab 37. 50. 51. Muhammed 15. Nebe 33. 34. Hipotermi?  
 
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