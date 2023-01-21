﻿Ege'de kaçak göçmen sayısı düştü. Sahil Güvenlik bir hafta 360 kaçak göçmeni yakaladı

Ege ve Akdeniz'den Yunanistan'a kaçak göçmen geçişi bu hafta düştü. Sahil Güvenlik ekiplerinin daha önce yaptıkları denetimlerde yakalanan kaçak göçmen sayısı bu hafta binin altına düşmüyordu. Geçen hafta 360 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 13-19 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşen 15 olayda toplam 360 düzensiz göçmen yakalanmış/kurtarılmıştır."