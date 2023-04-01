Sahil Güvenlik'te Ege'de operasyon. Tam 542 kaçak göçmen yakalandı

YENİÇAĞ/ Erhan SONGÜR

Ölümü hiçe sayanlar...Yani kaçak göçmenler. Ölümleri pahasına rağmen Ege'nin fırtınalı sularına açılıyorlar. Çivit Mavisi Ege Denizi'nin hırçın dalgalarını aşıp, ölüm yolculuğuna adım atan kaçak göçmenlerin karşısına Sahil Güvenlik ekipleri çıktı. Lastik botlarla yapılan yolculukta kaçak göçmenlerin Ege Denizi'in aşmaları imkansızdı ama onlar dinlemedi. Devriye çıkan Sahil Güvenlik Ekipleri onları denizden topladı. Yakalanmasalar karşılarına Yunan Sahil Güvenlik ekipleri çıkacak, onların yapacağı ise belli...Her zaman yaptıkları gibi Türk Karasularına kaçak göçmenleri itilecekti. Hayatta kalma mücadelesi vereceklerdi. İşte tam 542 kişiyi Sahil Güvenlik yakaladı. Botlara alınan kaçak göçmenler karaya çıkartıldı ve İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 4 göçmen kaçakçısı hakkında da işlem yapıldı.

Olaylarla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 24-30 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşen 19 olayda toplam 542 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmış/kurtarılmıştır."