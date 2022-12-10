10 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bünyesinde Mütercim (Terüman-İngilizce), İletişim Uzmanı, Bilgisayar Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Radyo ve Televizyon Uzmanı, Mali İşler Uzmanı, Avukat, Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı, Tedarik Uzmanı, Psikolog unvanlarında personel istihdam edecek. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 06:45
Takip Et

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alacak
+
Aa
-

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı, bünyesinde Mütercim (Terüman-İngilizce), İletişim Uzmanı, Bilgisayar Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Radyo ve Televizyon Uzmanı, Mali İşler Uzmanı, Avukat, Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı, Tedarik Uzmanı, Psikolog unvanlarında personel istihdam edecek. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Başvurular, 14-23 Aralık 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.

DEVLET MEMURU ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

2. Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 Yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’nda ilan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı KPSS’ye girmiş olmak.

3. “Mütercim (Terüman-İngilizce), İletişim Uzmanı, Bilgisayar Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Radyo ve Televizyon Uzmanı, Mali İşler Uzmanı, Avukat, Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı, Tedarik Uzmanı, Psikolog” unvanlarında yapılacak başvurularda 2022 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türünden; “İnşaat Teknikeri” unvanında yapılacak başvurularda 2022 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93 puan türünden kılavuzda belirtilen asgari puanı almış olmak.

4. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (23 Aralık 2004 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).

5. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

7. Bilgilendirme kılavuzunda ilan edilen kadro ünvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

8. 2022 Yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’nda belirtilen diğer şartları taşımak.

İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60 (Hafta İçi: 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
2
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
﻿Selçuk Geçer yıl sonunda dolarda olacakları açıkladı. Elinde dolar olanları uyardı
3
﻿Selçuk Geçer yıl sonunda dolarda olacakları açıkladı. Elinde dolar olanları uyardı
﻿Selçuk Geçer yıl sonunda dolarda olacakları açıkladı. Elinde dolar olanları uyardı
﻿Asgari ücreti ünlü ekonomist açıkladı. "Kameralar karşısına geçip bu rakamı açıklayacaklar"
4
﻿Asgari ücreti ünlü ekonomist açıkladı.
﻿Asgari ücreti ünlü ekonomist açıkladı. "Kameralar karşısına geçip bu rakamı açıklayacaklar"
﻿Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı' sorusuna yanıt: Olabilir
5
﻿Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı' sorusuna yanıt: Olabilir
﻿Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı' sorusuna yanıt: Olabilir
﻿Aynı fabrikada birlikte çalıştığı 60 işçiyi telefon satma vaadiyle 580 bin lira dolandıran şahıs kayıplara karıştı
6
﻿Aynı fabrikada birlikte çalıştığı 60 işçiyi telefon satma vaadiyle 580 bin lira dolandıran şahıs kayıplara karıştı
﻿Aynı fabrikada birlikte çalıştığı 60 işçiyi telefon satma vaadiyle 580 bin lira dolandıran şahıs kayıplara karıştı
﻿Tunceli Belediyesi’nin komünist başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu gözü doğaya dikti. 26 futbol sahası büyüklüğündeki orman talan edilecek
7
﻿Tunceli Belediyesi’nin komünist başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu gözü doğaya dikti. 26 futbol sahası büyüklüğündeki orman talan edilecek
﻿Tunceli Belediyesi’nin komünist başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu gözü doğaya dikti. 26 futbol sahası büyüklüğündeki orman talan edilecek
﻿Atama kararları Resmi Gazete'de
﻿Atama kararları Resmi Gazete'de
﻿Atama kararları Resmi Gazete'de
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı
﻿Kocaeli'de yangın: 2 motor yat ile 1 tekne kullanılamaz hale geldi
﻿Kocaeli'de yangın: 2 motor yat ile 1 tekne kullanılamaz hale geldi
﻿Kocaeli'de yangın: 2 motor yat ile 1 tekne kullanılamaz hale geldi
﻿Bursa'da hobi bahçesine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Bursa'da hobi bahçesine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Bursa'da hobi bahçesine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.