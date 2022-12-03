﻿Sahil Güvenlik toplaya toplaya bitiremedi. 1 haftada 743 düzensiz göçmen kurtardı

Kimi denizde kimi de daha ölüm yolculuğuna çıkmadan kurtarıldı

Sahil Güvenlik Ekipleri bir hafta boyunca yaptıkları denetimlerden 743 düzensiz göçmeni ölüm yolcuğundan kurtarıp, geri gönderme merkezine teslim etti. Konuyla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 25 Kasım-01 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 30 olayda toplam 743 düzensiz göçmen yakalanmış/kurtarılmıştır."