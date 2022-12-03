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Sahil Güvenlik toplaya toplaya bitiremedi. 1 haftada 743 düzensiz göçmen kurtardı

Sahil Güvenlik ekipleri Akdeniz ve Ege'de denizden göçmen toplaya toplaya bitiremedi. Bir hafda 743 düzensiz göçmen çıktıkları ölüm yolculuğundan kurtarıldı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 11:03
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Sahil Güvenlik toplaya toplaya bitiremedi. 1 haftada 743 düzensiz göçmen kurtardı

Sahil Güvenlik toplaya toplaya bitiremedi. 1 haftada 743 düzensiz göçmen kurtardı
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Kimi denizde kimi de daha ölüm yolculuğuna çıkmadan kurtarıldı

Sahil Güvenlik Ekipleri bir hafta boyunca yaptıkları denetimlerden 743 düzensiz göçmeni  ölüm yolcuğundan kurtarıp, geri gönderme merkezine teslim etti. Konuyla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 25 Kasım-01 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 30 olayda toplam 743 düzensiz göçmen yakalanmış/kurtarılmıştır."

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﻿Sahil Güvenlik toplaya toplaya bitiremedi. 1 haftada 743 düzensiz göçmen kurtardı
﻿Sahil Güvenlik toplaya toplaya bitiremedi. 1 haftada 743 düzensiz göçmen kurtardı
﻿Sahil Güvenlik toplaya toplaya bitiremedi. 1 haftada 743 düzensiz göçmen kurtardı
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