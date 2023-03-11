Sahil Güvenlik bir haftada 689 kaçak göçmen yakaladı

Kaçak göçmenlerin Avrupa'ya kaçış yolu olan Ege ve Akdeniz'de Sahil Güvenlik ekipleri bir hafta boyunca yaptığı denetimlerde ölüm yolculuğuna çıkan 689 kişiyi yakaladı. İki göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sosyal medya sayfasında yaptığı açıklamada şunlar belirtildi.

"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 03-09 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşen 27 olayda toplam 689 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmış/kurtarılmıştır."