Sahil Güvenlik'ten kaçak göçmen toplama operasyonu

Sahil Güvenlik ekipleri Ege ve Akdeniz'de çoluk çocuk yüzlerce kaçak göçmeni çıktıkları ölüm yolculuğundan kurtardı. 722 kaçak göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik'ten kaçak göçmen toplama operasyonu

Yeniçağ/Erhan SONGÜR

Sahil Güvenlik ekipleri Ege ve Akdeniz''de yaptıkları operasyonlarda 30 olaya müdahale etti. Operasyonlarda 722 kaçak göçmen çıktıkları ölüm yolculuğundan kurtarıldı. Lastik botlardan alınan kaçak göçmenler İl Göç idarelerine teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı''nın sosyal medya sayfasından şu açıklama yapıldı:

"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 02-08 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşen 30 olayda toplam 722 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmış/kurtarılmıştır."

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