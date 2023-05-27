Yunanlılar itti Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Bodrum açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk karasularına ittiği 79 kaçak göçmeni Sahil Güvenli kurtardı.

Yunanlılar itti Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 79 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 25 Mayıs günü saat 09.00 sıralarında yelkenli teknede kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 79 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)

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