Sahil Güvenlik'ten kaçak göçmen toplama operasyonu

Yeniçağ/Erhan SONGÜR
Sahil Güvenlik ekipleri Ege ve Akdeniz''de yaptıkları operasyonlarda 23 olaya müdahale etti. Operasyonlarda 662 kaçak göçmen çıktıkları ölüm yolculuğundan kurtarıldı. Lastik botlardan alınan kaçak göçmenler İl Göç idarelerine teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı''nın sosyal medya sayfasından şu açıklama yapıldı:
"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 26 Mayıs – 01 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşen 23 olayda toplam 662 düzensiz göçmen yakalanmış/kurtarılmıştır."