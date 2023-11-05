Sahildeki gizemin sırrı 40 yılda çözüldü. Üç parmaklı dev ayak izlerini görenler şoke oldu

Milliyet'ten Betül Topaklı'nın derlediği habere göre; ABD’nin Florida eyaletinde 1948 yılında, en dingin ve güzel sahillerinden biri olan Clearwater Beach'e deniz paraşütü ve kürek sörfü yapmak için gelenler bugüne kadar hiç görmedikleri bir olayla karşı karşıya geldi.

Bunun nedeni, yumuşak ve beyaz kumsallarıyla tanınan sahilin kumlarına kazınan devasa boyuttaki üç parmaklı bir canavarın ayak izleriydi. En korkutucu olan da yaklaşık 35 santimetre uzunluğunda ve 28 santimetre genişliğindeki ayak izlerinin denizden çıkıyor olmasıydı. Söz konusu bu izleri bırakan canlı, bir kez daha denize geri dönene kadar sahilde birkaç kilometre boyunca 1.2-1.8 metrelik adımlar atarak ilerliyordu.

Ayak izlerinin görülmesinden hemen sonra Clearwater Beach'te garip yaratıkların görüldüğü haberi tüm Florida’ya yayıldı. Hatta Dunedin Uçuş Okulu'ndaki öğrenciler yaban domuzu başlı, tüylü bir kütüğe benzeyen canavarı suda yüzerken gördüklerini söylerken, sahilde gezinen bir çift, denizin içinde kaybolmadan önce sahil yakınlarında yürüyen devasa bir yaratık gördüklerini anlattı.

PEŞİNİ BIRAKMADI, 10 YIL TAKİP ETTİ

Sahile gelen ziyaretçilerin gördükleri ayak izlerinin ardından öğrencilerin ve bir çiftin denizde canavar gördüklerini söylemeleri polisi hemen harekete geçirdi. Yapılan soruşturma sonucunda polis, "Eğer yaşanan bu durum bir şakaysa, bu bölgede şimdiye kadar yapılmış en ustaca işlerden biri" açıklamasını yaptı. Bilim ve kriptozoolojiye yönelen İngiliz biyolog Ivan Terence Sanderson ise bölgede endişe yaratan olayın peşini bırakmadı. Sahilde 10 yıl boyunca devam eden ayak izleriyle ilgili kendi araştırmalarını yürüttü.

‘CANAVAR DEĞİL, DEV BİR PENGUEN’

Vardığı sonuç ise şaşırtıcıydı. Pek çok kişinin canavar diye bahsettiği o hayvan yani ayak izlerinin kaynağı 4,5 metre boyunda dev bir penguendi. İngiliz biyolog Ivan Terence Sanderson’ın araştırmasında, "İzler, her zaman en yumuşak eğimleri takip ediyor ve en küçük çalılıklara kadar tüm olası engellerden titizlikle kaçınıyor. Bunların tamamı tipik hayvan özellikleri" görüşünü savundu. Sanderson, devasa bir penguenin sahilde fark edilmeden dolaştığını savunuyor ve bu konuda herhangi bir aldatmacanın olası olmadığını söylüyordu.

"Herhangi bir insan veya insanlardan oluşan grubun vahşi hayvan yaşamı hakkında, izleri tam göründükleri şekilde yapacak kadar çok şey bilmesi, aynı zamanda geceleri hiç kimse onları görmeden veya onları ihbar etmeden bunu tekrar tekrar yapabilmesi açıkçası inanılmaz bir durum." - İngiliz biyolog Ivan Terence Sanderson

'DEV PENGUENİN' GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ

1948 yılında ilk kez görülen ve bölgeye korku salan gizemli devasa ayak izleri, 10 yılın ardından bir daha hiç görülmedi. Ancak 40 yıl sonra yani takvimler 1988 yılını gösterdiğinde bölge halkından Tony Signorini’nin verdiği poz tüm bölge insanında şaşkınlık yarattı. Çünkü Tony’nin ayaklarında büyük metal penguen ayakkabıları vardı. Ona göre, yaşanan olayın şaka olduğunu itiraf etme zamanı gelmişti. Bölgede endişe yaratan ve gizemi bir türlü çözülemeyen şaka, o zamanın gazetelerinde şu şekilde yer aldı:

Tony Signorini ve 1969'da hayatını kaybeden arkadaşı ve aynı zamanda patronu Al Williams, National Geographic'te dinozor ayak izlerinin bir fotoğrafını gördü ve bu fotoğraf, uzun yıllar süren büyük şakaları için onlara ilham kaynağı oldu. İkili, devasa üç parmaklı metal ayaklar yaptı ve bunları tenis ayakkabılarına taktı. Şakacı arkadaşlar, biri 14 kilogramlık ayakkabılarını giyerek sahile çıkmadan önce küçük bir kürekli tekne ile kıyıdan ayrılıyor ve daha sonra ileride başka bir noktada tekrar buluşuyordu.

HEPSİ KOCA BİR YALANDI

Tony Signorini, kurgusal yaratığı için yeterince uzun bir adım oluşturmak adına bir ayağı üzerinde duruyor ve diğerini sallayarak uzun bir sıçrama için hareket oluşturuyordu. Şakacı Tony, çabalarının boşa gitmesinin istemiyordu. Bunu garanti altına almak için de ayak izlerinin sahilde görüldüğü bilgisi genellikle ertesi gün arkadaşlarından biri tarafından yetkililere bildiriliyordu.

Yaptığı metal ayaklarla tüm bölge halkının 40 yıl boyunca korku içinde yaşamasına neden olan Tony Signorini, 2013 yılında hayatını kaybetti. Signorini'nin ailesi ise ölüm ilanında, "Tony, ulusal haberlere bir aldatmaca olan 'Clearwater Canavarı' olmakla ünlüydü" ifadesine yer verdi.