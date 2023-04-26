Sahile zor çıktılar: 33 düzensiz göçmen boğulmanın eşiğinden döndü

Muğla'da vatandaşların ihbarını değerlendiren sahil güvenlik ekipleri, botları batan 33 düzensiz göçmeni sahilde yakaladı. Boğulmanın eşiğinden dönen düzensiz göçmenlerin kendi imkanlarıyla sahile çıkmayı başardıkları öğrenildi.

Sahile zor çıktılar: 33 düzensiz göçmen boğulmanın eşiğinden döndü

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Karadere Plajı açıklarında batan bottaki 33 düzensiz göçmen kendi imkanlarıyla sahile çıktı.

SAHİL GÜVENLİK YAKALADI

Sahile çıkan düzensiz göçmenler jandarma ekiplerince yakalandı.

Yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, Karadere plajı açıklarında battı. Botta bulunan 33 düzensiz göçmen kendi imkanlarıyla sahile çıkmayı başardı.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Mültecileri sahilde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 33 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Ula Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

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