Sahillere yol ve ev yapılırsa sonu böyle olur. Her şeyi para ve rant gören zihniyetin eseri

Samsun’da meydana gelen selde kanalizasyon mazgallarında su patlamaları oluştu. Alt yapı sorunu olan kent bir kez daha sınıfta kaldı.

Sahillere yol ve ev yapılırsa sonu böyle olur. Her şeyi para ve rant gören zihniyetin eseri

Samsun'da etkili olan yağış sele neden oldu. Birçok ev ve iş yerlerini su bastı, göle dönen Atatürk Bulvarı ulaşıma kapandı. Bazı araçların su içinde kaldığı ve dışarıdaki vatandaşların da güçlük yaşadığı görüldü.

Haziran ayında etkili olan su baskınlarından daha etkili felaketin yaşandığı kentte otobüs ve tramvay seferleri iptal edildi.

Samsun'da sabaha karşı etkili olan sağanak, sele yol açtı; birçok ev ve iş yerini su bastı. Sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar su ile kaplandı, araçlar yolda kaldı.

Atatürk Bulvarı başta olmak üzere Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediyeevleri, İstasyon ve Kale mahallerinde yoğun su birikintileri oluştu.

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