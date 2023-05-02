Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrasında stadyumda yapılan toplu küfürlü tezahürata katılan Ertan Saban birçok kişinin tepkisini çekmişti.

Ertan Saban, Galatasaray'a yönelik küfürlü tezahürata katıldığı için üzgün olduğunu belirtip Galatasaray camiasından özür dilemişti. Saban, üzüntüsünü "Herkese merhaba. Galatasaray camiasını kırdığım, üzdüğüm için tüm samimiyetimle özür dilerim.

Maç sonrası kutlamaların hararetiyle, taraftar hararetiyle söylenmiş cümleydi benimkisi. Gerçekten tüm samimiyetimle özür dilerim" sözleriyle dile getirmişti.

"KENDİME DE YAKIŞTIRAMADIĞIM BİR LAF ETTİĞİM İÇİN..."

Ertan Saban'a ilk hamlede tepki gösterenler arasında meslektaşı Şahin Irmak da vardı. Irmak, Saban'a olan tepkisini küfürlü bir cümleyle dile getirmişti.

Şahin Irmak, yaptığı yanlıştan çabuk dönerek Ertan Saban'dan özür diledi.

Irmak, "Dün kendime de yakıştıramadığım bir laf ettiğim için Ertan Saban'dan özür dilerim.

Buradan özür dilerim, zira tenhada da edilen özrün bir kıymeti yoktur.

Bu gerginlikten nemalanmaya çalışan sektördeki bazı kişileri de görmüş olduk. Dost yüzlü, dost gülücüklü...." dedi.