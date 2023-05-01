Galatasaray'a küfreden ünlü oyuncu Ertan Saban özür diledi

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yendiği derbi sonrası sarı Kırmızılı takıma ettiği ağır küfürlerle gündeme gelen ünlü oyuncu Ertan Saban bir video çekerek Galatasaray camiasından özür diledi.

Galatasaray'a küfreden ünlü oyuncu Ertan Saban özür diledi

Sosyal medyada Galatasaray taraftarı tarafından büyük tepki gören Ertan Saban paylaştığı videoda, "Galatasaray camiasını, özellikle taraftarlarını kırdığım için üzdüğüm için tüm samimiyetimle özür dilerim. Maç sonrası kutlamanın hararetiyle, hiçbir özrü yok, taraftar hararetiyle söylenmiş bir cümleydi benimkisi. Gerçekten bütün samimiyetimle özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaşlı ünlü sanatçı Ertan Saban, Galatasaray aleyhine içinde ağır ifadelerin olduğu tezahürat yaparken görüntülendi. Derbi kutladığı mekanda büyük bir coşkuyla bu tezahürata katılan Saban, kayıt altına alındığını fark ettiğinde tezahüratı bıraktı.

TARAFTAR AYAĞA KALKTI

Galatasaraylı taraftarlar, Saban'a büyük tepki gösterdi.

Özür paylaşımı yapması için mesajlar atıldı. Saban'dan da hemen bir özür videosu geldi.


Öne Çıkanlar
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Son Haberler
Fenerbahçe'de yüzleri güldüren gelişme Spor
Fenerbahçe'de yüzleri güldüren gelişme
YSK, Yurtdışı ve gümrük kapılarındaki oy verme işleminde son durumu açıkladı Siyaset
YSK, Yurtdışı ve gümrük kapılarındaki oy verme işleminde son durumu açıkladı
Kılıçdaroğlu Manisa'da açıkladı ‘150 bin taşeron işçisine kadro vereceğiz’ Siyaset
Kılıçdaroğlu Manisa'da açıkladı ‘150 bin taşeron işçisine kadro vereceğiz’
PSG'den menajerlere rekor ödeme Spor
PSG'den menajerlere rekor ödeme
Şehirlerine geri dönmek isteyen depremzedelere ulaşım yardımı yapılacak Güncel
Şehirlerine geri dönmek isteyen depremzedelere ulaşım yardımı yapılacak
VAR uygulamalı tarihe geçen güreşte başpehlivan Orhan Okulu Spor
VAR uygulamalı tarihe geçen güreşte başpehlivan Orhan Okulu
Ekrem İmamoğlu gençlere seslendi: Hiç bıkmadan usanmadan sandıkları korumaya hazır mıyız? Siyaset
Ekrem İmamoğlu gençlere seslendi: Hiç bıkmadan usanmadan sandıkları korumaya hazır mıyız?