Galatasaray'a küfreden ünlü oyuncu Ertan Saban özür diledi

Sosyal medyada Galatasaray taraftarı tarafından büyük tepki gören Ertan Saban paylaştığı videoda, "Galatasaray camiasını, özellikle taraftarlarını kırdığım için üzdüğüm için tüm samimiyetimle özür dilerim. Maç sonrası kutlamanın hararetiyle, hiçbir özrü yok, taraftar hararetiyle söylenmiş bir cümleydi benimkisi. Gerçekten bütün samimiyetimle özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaşlı ünlü sanatçı Ertan Saban, Galatasaray aleyhine içinde ağır ifadelerin olduğu tezahürat yaparken görüntülendi. Derbi kutladığı mekanda büyük bir coşkuyla bu tezahürata katılan Saban, kayıt altına alındığını fark ettiğinde tezahüratı bıraktı.

TARAFTAR AYAĞA KALKTI

Galatasaraylı taraftarlar, Saban'a büyük tepki gösterdi.

Özür paylaşımı yapması için mesajlar atıldı. Saban'dan da hemen bir özür videosu geldi.



