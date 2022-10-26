﻿Sahipli köpek saldırdı. 5 yaşındaki kızın hayatı karardı

Güney Londra'nın Croydon semtinde yaşayan 5 yaşındaki Elsie, Staffordshire bull teriyeri ona saldırdığında, evinin önünde arkadaşlarıyla oynuyordu. Elsie'nin hayatı bu saldırının ardından kötü bir şekilde değişti ve yüzünde üç ameliyat geçirmesi gereken korkunç yaralar oluştu.

SALDIRI ARKADAŞLARIYLA OYNARKEN GERÇEKLEŞTİ

Korkunç saldırı, 25 Eylül akşamı saat 17.00 sıralarında, Elsie ve 9 yaşındaki ablası Amelia, bloklarının önündeki güvenli bir alanda arkadaşlarıyla oynarken gerçekleşti. Elsie'nin 29 yaşındaki annesi Kirsty, saldırının sadece birkaç dakika sürdüğünü ancak bir ömür gibi geldiğini söyledi. 'Köpeği yüzünde gördüğümde hissettiğim panik hissini hatırlıyorum. O görüntüyü aklımdan çıkaramıyorum” dedi.

Anne kızının yanına koştu ve köpek ona ulaşamasın diye onu omzuna koydu. Ancak köpek, başka bir komşunun evinin güvenliğine ulaşana kadar Elsie'ye saldırmaya devam etti. Kızın annesi, fiziksel yaralanmalarının yanı sıra kızının da travma geçirdiğini açıkladı. Özellikle toplu taşıma araçlarında dışarı çıkmak istemiyor çünkü insanların ona bakmasını istemiyor” diyen annesi sözlerini 'Arkadaşlarının onu böyle görmesini istemediği için o zamandan beri okula geri dönmedi.' şeklinde sürdürdü.