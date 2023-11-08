Sahte AirPods ile orijinali arasındaki farklar ortaya çıktı. X-ray görüntüleri yayınlandı

Neredeyse her yerde bulunabilen replika AirPods'ların gerçeklerinden farklı ortaya çıktı. X-ray görüntülerinde cihazların diğerlerinden farkı açıklandı.

Sahte AirPods ile orijinali arasındaki farklar ortaya çıktı. X-ray görüntüleri yayınlandı

Artık neredeyse herkesin kulağında orijinali ya da replikasının bulunduğu AirPods'ların X-ray görüntüleri ortaya çıktı.

Diğer iki replikası ile arasındaki bariz farklar X-ray'da çok net görüldü.

Günümüzde sahte ürünler, temel aldıkları cihazlara çok benzeyecek kadar karmaşık hale geldi. Ancak ayırt edilemeyecek kadar benzeyen kısım genellikle dış kısım oluyor. İç kısımlarda ise durum oldukça farklı.

Sosyal medyada (X) Jon Bruner adlı kullanıcı sahte ve orijinal AirPods'un arasındaki farkı gözler önüne serdi.

ShiftDelete.net'ye yer alan bilgilere göre; ana ilgi noktaları pil, yapı kalitesi ve devredir. Pile baktığımızda, AirPods’ların tasarlandığı gibi cihaza uyan özel yapım bir düğme pil kullandığı görülüyor. Buna karşılık, her iki sahte de kasanın içine sıkıştırılmış lityum iyon kese pilleri kullanıyor. Bu daha az karmaşık piller aynı zamanda kullanıcı için potansiyel olarak artan bir risk oluşturuyor.

Devrelere gelince, Apple’ın ürünü ile iki sahte ürün arasında büyük bir fark olduğunu fark ediliyor.

Sahte versiyonlarda tellerin bağlandığı yerlerde özensiz lehimleme görülüyor.

Sınırlı alanı daha verimli kullanmak için esnek baskılı devre kartları kullanan Apple’ın kulaklıklarında bu tür şeyler görünmüyor. Firma ayrıca sahte ürünlerin daha az mikrofona sahip olduğunu ve bunun da daha kötü ses kalitesine yol açtığını belirtiyor.

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