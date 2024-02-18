Sahte kimlikle sına girenler yakalandı

Kaynak: İHA
Sahte kimlikle sına girenler yakalandı
Osmaniye’de sahte kimlikle sınava girmeye çalışanlar yakalandı. Polis ekipleri başkanlarının yerine sınava girilmesini organize edenlerin de aralarında olduğu 16 kişiyi gözaltına aldı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa ilinden batı illerine giderek başkalarının yerine sahte kimlikle SRC (ticari araç kullanım belgesi) sınavına giren şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 Organizatör 14 Joker eleman toplam 16 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 15 sahte kimlik ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 kişiden 14 şahıs Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Organizatör oldukları değerlendirilen Mazlum B. ve Muhittin B. isimli şahıslar Nitelikli Dolandırıcılık (Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına) ile Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından tutuklandı.

Son Haberler
Düzce otomobil kazasında vefat eden aile İstanbul’da defnedildi Gündem
Düzce otomobil kazasında vefat eden aile İstanbul’da defnedildi
Ahmet Hakan'ın Turgut Altınok'u eleştirmesinden sonra Altınok'un ekibinden Ahmet Hakan'a telefon Gündem
Ahmet Hakan'ın Turgut Altınok'u eleştirmesinden sonra Altınok'un ekibinden Ahmet Hakan'a telefon
Silivri’de binanın çatısı alev alev yandı Gündem
Silivri’de binanın çatısı alev alev yandı
Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor. Yönetim yeni golcüsünü anında buldu Spor
Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor. Yönetim yeni golcüsünü anında buldu
Bir ilde toplu ulaşıma zam. Tarih verildi Ekonomi
Bir ilde toplu ulaşıma zam. Tarih verildi
Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı Gündem
Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Trump ayakkabı satmaya başladı Dünya
Trump ayakkabı satmaya başladı