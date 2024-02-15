Sahte Mehdi termal otelde harem kurmuş. Canlı yayında her şey ortaya döküldü

ATV'de ekrana gelen ve sunuculuğunu Esra Erol'un üstlendiği "Esra Erol’da" programında Türkiye'nin şaşkına dönmesine neden olan bir olay yaşandı. İddialara göre, kendisini Mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk adında biri, genç kızlarla termal otelde 'harem' oluşturduğu iddia edildi. Bu durum, gündemde büyük yankı uyandırdı ve Çabuk'un eylemleri, Adnan Oktar'ı anımsattı.

"ALLAH'IN İZNİYLE ONUN MÜRİDİYİM"

Kızının sahte bir hoca tarafından etkilenerek kaçması üzerine, Fatma Hanım kızını ikna edemeyince sesini duyurmak için Esra Erol'dan yardım istedi. 7 aydır kızından haber alamayan Fatma Hanım, kızının kendisine sahte hoca hakkında bilgi verdiğini ve "Anne, hadislerdeki Mehdi dünyaya inmiş ve Çanakkale'deymiş. Ben bu kişiyi görmek istiyorum" diyerek bir sabah evden ayrıldığını ve o zamandan beri haber alamadığını aktardı.

Programa katılan acılı anne, sözde hocanın termal otel gibi bir yerde birçok genç kızı yanında tuttuğunu belirterek izleyenleri şaşırttı. Esra Erol'un çağrısı üzerine programa katılan Mevlüde, kayıp olmadığını ve "Allah'ın izniyle onun müridiyim" dedi.

SAVAŞ PLANI YAPMIŞ

Ailesini reddettiğini ifade eden Mevlüde, "Biz burada ilim öğreniyoruz" diyerek izleyenleri şaşırttı. Esra Erol, Mustafa Çabuk'un daha önce tarihi eser kaçakçılığından tutuklandığını ve ardından Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiğini belirtti.

Canlı yayına gelen ihbarlar sonrasında Esra Erol, gerekli kurumların termal otelle ilgili inceleme başlatacağını duyurdu. Mustafa Çabuk ile ilgili ortaya atılan iddialar, vatandaşlardan tepki mesajları almaya başladı. Çabuk'un 300 kişiyi zorla tuttuğu termal oteldeki 'harem' iddiasına ek olarak, bir de savaş planı olduğu ortaya çıktı. Mustafa Çabuk'un müritleri, "Biz 1500 kişi olduğumuzda savaş çıkartacağız" şeklinde mesajlar paylaşmıştı ve bu mesajlar da Esra Erol'un programında yayınlandı.