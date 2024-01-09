Sahte Mercedes sitesiyle 2 kişinin 3 buçuk milyonunu çaldılar. Zavallılar Mercedes siparişi verdiklerini sanıyordu

Kaynak: İHA
Sahte Mercedes sitesiyle 2 kişinin 3 buçuk milyonunu çaldılar. Zavallılar Mercedes siparişi verdiklerini sanıyordu
Dolandırıcılar, lüks otomobil markası Mercedes’in internet sitesinin tasarımını taklit ederek 2 kişiyi 3 milyon 226 bin lira dolandırdı.

İzmir’den İstanbul’a uzanan dolandırıcılık ağı yok artık dedirtti. Dolandırıcılar, lüks otomobil markası Mercedes’i radarlarına aldı.

Mercedes’in internet sitesini taklit eden dolandırıcılar internet üzerinden otomobil sipariş etmek isteyen 2 vatandaşı dolandırdı.

Otomobil siparişi veren mağdurların 3 milyon 226 bin lira dolandırıldıkları tespit edildi. Polis ekipleri hemen harekete geçti

Ekipler şüphelilerin İstanbul’da ikamet ettiğini tespit ederek operasyon gerçekleştirdi. 9 şahsa yapılan baskında ruhsatsız tabanca, şarjör, 32 fişek, manyetik kart okuyucu ve yazıcısı, 6 muhtelif banka kartı, 5 dizüstü bilgisayar, sabit bellek, 3 taşınabilir bellek, 10 cep telefonu ile 11 SİM kart ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürüyor.

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