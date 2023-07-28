Sahte paraları ATM'de gerçeğiyle değiştiren kişi tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin farklı ATM'lere sahte para yatırıp ardından gerçek para çektiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının kimliğini kısa sürede belirledi. Şüpheliyi takip eden polis ekipleri, E.T.O'yu bir ATM'ye sahte para yatırırken suçüstü yakaladı.

E.T.O'nun üzerinde evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 bin sahte 50 lira, 30 sahte 100 dolar, çok sayıda kesilmiş sahte para kağıtları, banka ve kredi kartları, dekontlar, sahte para basımında kullanılan yazıcı, tarayıcı ve çok sayıda materyalin yanı sıra sahte para kağıtları bulundu.

Yarısı sahte yarısı gerçek banknotlar

Operasyonda kapsamında, E.T.O'nun kendi evinde kurduğu küçük matbaada bilgisayar ve yazıcı yardımıyla çoğalttığı 50 liralık banknotları ortadan ikiye keserek yarısı sahte yarısı gerçek olacak şekilde tekrar yapıştırdığı ve bazı özel yöntemler kullanarak ATM'lere yatırdığı tespit edildi.

Sahte paraların basımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilen şüphelinin, kendi evinde kurduğu küçük matbaada 50 liralık banknotları ortadan ikiye kesip yarısı sahte yarısı gerçek olacak şekilde yapıştırdığı ortaya çıktı.

Başka kişilerin banka kartlarını kullanıyordu

Şüphelinin, özellikle etrafında kamera bulunmayan ATM’leri seçtiği, tanınmamak için kapüşonlu kıyafet ve cerrahi maske kullandığı, sahte paraları yatırırken başka kişilerin kimlik numaralarını veya banka kartlarını kullandığı ve çeşitli kurumlara sahte paralarla küçük ödemeler yaparak para üstü olarak ATM'lerden gerçek banknot aldığı öğrenildi.

Polise verdiği ifadede kredi borcu yüzünden böyle bir işe giriştiğini söyleyen şüpheli, borcunun büyük bölümünü bu yöntemle ödediğini ifade etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, savcılığa sevk edildi.