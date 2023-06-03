Sahte polisler tutuklandı

İHA’nın haberine göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine müracaat eden A.D (79) isimli şahıs, kendilerini polis olarak tanıtan 2 telefon numarasından aranarak FETÖ terör örgütü ile korkutulduğunu ve evine gelen kişiye 120 bin lira verdiğini söyledi.

A.D.’nin şikayetçi olması üzerine harekete geçen polis ekipleri, zanlıların Y.Ö. ile F.A. olduğunu belirledi. Polis ekipleri ardından Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelileri teknik takibe aldı. Yapılan araştırmada ekipler, 2 şüpheliyle hareket eden M.S, M.A. ve O.E'yi de tespit etti.

Şahısların üzerinden 55 bin 550 lira ve ziynet eşyaları çıktı.

İzmir ve Manisa'da da benzer şekilde dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 5 zanlı, düzenlenen operasyonla Manisa ve İzmir'de yakalanarak Afyonkarahisar’a getirildi.

Şüphelilerin adres, araç ve üstlerinde yapılan aramada, 8 cep telefonu, 125 sim kart, laptop, 2 flaş bellek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 550 lira ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 zanlı Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkarılan şahıslar ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.