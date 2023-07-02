Şahtere otu karaciğer rahatsızlıklarına birebir

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Karaciğer rahatsızlıklarına birebir iyi gelen şahtere otu dikkat çekti. Şahtere otuyla ilgili detaylar...

Şahtere otu; Karaciğer rahatsızlıklarına karşı kullanılır.

KARACİĞER HASTALIKLARININ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

-Hepatit

-Karaciğer yağlanması

-Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması

-Alkole bağlı karaciğer yağlanması

-Siroz

-Karaciğer kanseri

-Karaciğer kistleri

-Basit kist

-Kist hidatik

-Hemanjiom

ŞAHTERE OTU NEDİR?

Şahteregiller familyasından; çok parçalı yapraklı, küçük, düzensiz, beyazımtırak veya pembe renkli çiçekleri olan otsu bir bitki cinsidir. 50 kadar türü vardır. En önemlisi tıbbi şahtere yurdumuzda yetişir. Tıbbi şahtere yol kenarlarında rastlanan 20-60 cm boyunda bir yıllık otsu bir bitkidir.

NASIL KULLANILIR?

Bitkiden 1 çorba kaşığı 0,5 it. suda 5 dakika kaynatılır. Günde 4 defa yemeklerden evvel birer çay bardağı alınır.