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1 dakika yetmedi: Ankaragücü gönderdi

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, İspanyol futbolcusu Jese Rodriguez ve Şahverdi Çetin'in sözleşmelerini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 13:20
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Şahverdi Çetin ve Rodriguez'le yollar ayrıldı

1 dakika yetmedi: Ankaragücü gönderdi
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16 MAÇA ÇIKTI

Kariyerinde Real Madrid ve Paris Saint Germain'de forma giyen 29 yaşındaki İspanyol yıldız futbolcu, sezon başı MKE Ankaragücü'ne transfer olmuştu. Jese, kısa süreli MKE Ankaragücü kariyerinde Süper Lig'de 14, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkıp toplam 5 gol attı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPTI

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Şahverdi Çetin arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Şahverdi Çetin'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Başkent ekibine 2020 yılında transfer olan Şahverdi Çetin, bu sezon Süper Lig'de sadece 1 dakika süre alabilmişti.

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