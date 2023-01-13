1 dakika yetmedi: Ankaragücü gönderdi

16 MAÇA ÇIKTI

Kariyerinde Real Madrid ve Paris Saint Germain'de forma giyen 29 yaşındaki İspanyol yıldız futbolcu, sezon başı MKE Ankaragücü'ne transfer olmuştu. Jese, kısa süreli MKE Ankaragücü kariyerinde Süper Lig'de 14, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkıp toplam 5 gol attı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPTI

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Şahverdi Çetin arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Şahverdi Çetin'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Başkent ekibine 2020 yılında transfer olan Şahverdi Çetin, bu sezon Süper Lig'de sadece 1 dakika süre alabilmişti.