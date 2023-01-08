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Ankaragücü 2 maç sonra kazandı

Süper Lig'de Ankaragücü ile Kayserispor mücadele etti.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 18:03
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Süper Lig'de Ankaragücü evinde Kayserispor'u mağlup etti

Ankaragücü 2 maç sonra kazandı
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Spor Toto Süper Lig'in 18.haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazandı ve 2 maç sonra kazandı.

Ankaragücü'nün gollerini 38.dakikada A. Sowe ve 63.dakikada Emre Kılınç kaydetti.

Kayserispor'un tek golü 14.dakikada M. Cardoso'dan geldi. Çağdaş Atan'ın öğrencileri galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Bu sonuçla birlikte MKE Ankaragücü puanını 19 yaparak 11.sıraya yükseldi. Kayserispor 23 puanla 8.sırada yer aldı.

MKE Ankaragücü gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Kayserispor evinde Sivasspor'u ağırlayacak.

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