Ankaragücü 2 maç sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 18.haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazandı ve 2 maç sonra kazandı.
Ankaragücü'nün gollerini 38.dakikada A. Sowe ve 63.dakikada Emre Kılınç kaydetti.
Kayserispor'un tek golü 14.dakikada M. Cardoso'dan geldi. Çağdaş Atan'ın öğrencileri galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.
Bu sonuçla birlikte MKE Ankaragücü puanını 19 yaparak 11.sıraya yükseldi. Kayserispor 23 puanla 8.sırada yer aldı.
MKE Ankaragücü gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Kayserispor evinde Sivasspor'u ağırlayacak.
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