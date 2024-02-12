SAIC Türkiye’de fabrika kuracak

Haber: Ercan KARACA

﻿MG Türkiye yetkilileri değerlendirme ve hedefleriyle ilgili otomotiv gazetecilerine açıklama yaptı. Toplantıda Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin konuştu. Dağtekin, “SAIC bünyesindeki MG markasıyla geçen sene 14 bin 458 adet araç satışıyla Avrupa ülkeleri arasında beşinci olduk. Önümüzdeki sene 21 bin 230 adet MG’nin satıldığı dördüncü sıradaki Almanya’yı zorlayacağız. MG elektrik araç satışında da 3 bin 923 adetle dünya sıralamasında on birinci sırada yer aldık” dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ BECERİSİYLE ÖNEMLİ BİR PAYDAŞIZ

“Avrupa’da da artan bir MG satışından dolayı SAIC markasının Türkiye’de fabrika kurması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” diyerek Dağtekin, “Türkiye, Avrupa'nın en önemli üretim kapasitesine sahip ülkelerinden biridir. Hem enerji maliyeti ve uzun vadede çok daha öne çıkacak yenilenebilir enerji üretme becerisiyle Türkiye, tüm otomotivcilerin, sadece Çinlilerin değil, önemli bir paydaşı olacaktır. Zaten paydaşı konumunda, ancak daha da güçlenecektir. Çinlilerin Türkiye'ye ilgileri var ama biz sadece tek başımıza olmayacağız” dedi.

Almanya, Fransa ve Doğu Avrupa'dan da çok agresif şekilde otomotiv üretim merkezine dönüşmek isteyen ülkelerle rekabet halinde olduklarını belirten Dağtekin, "Çok duygusal olmayacağız. Sonuna kadar uçabalayacağız. 2 hafta önce SAIC firmasının üst düzey bir delegasyon heyeti de Türkiye'deydi. Heyet ile Sanayi bakanımızı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ne ziyaret gerçekleştirdik. Bu konuda TAYSAD Başkanımız Albert Bey özel ihtimam göstermişti. Bursa bölgesinde farklı fabrika ve yan sanayi tesislerini gösterdik” dedi.

ER YA DA GEÇ TÜRKİYE’DE FABRİKA KURACAK

Dağtekin, “Türkiye'nin kapasitelerini sunumlardan değil, bilfiil kendi ziyaretlerinde gördüklerini, etkilendiklerini biliyoruz ama süreç devam ediyor. Biz vazgeçmeyeceğiz. Yani yarın Avrupa'da bir tesis açıklasalar da neticede birçok markanın birden fazla tesisi bulunuyor. Türkiye'de de Avrupa'da da var. Bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz ve ben er ya da geç SAIC markasının Türkiye’de bir tesisini kuracağımıza inanıyoruz. Çünkü biz Türkiye'ye inanıyoruz” dedi.

‘Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ’ konusunda da da konuşan Dağtekin, “Devlet araç satışını yasaklamadı ama insanlar, ‘biz elektrikli araba alırsak ne yaparız’ diye endişeleniyorlar.

Endişeye gerek yok, satış yasaklanmadı. Önümüzdeki 6 ay yetecek kadar aracımız da var ve biz tedbirliyiz. Ayrıca tebliğde yer alan ‘EV ile ilgili personel eğitimi, Çağrı merkezi operasyonları, Yol yardım araçlarımız ve Batarya takip sistemi’ gibi maddelerle ilgili her şeyimiz hazır. 7 bölgede 20 servis kurulumuyla ilgili de sadece teknik detaylar kaldı” dedi.

﻿‘ELEKTRİKLİ CYBERSTER MODELİNİ GETİRDİK’

﻿Türkİye’de B hatcback sınıfına giriş yapacaklarını söyleyen Doğan Tren Otomotiv Otomotiv Markaları Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, 200 beygir gücünde bir kuvvetli hibrit MG3 modelinin satışlarına Temmuz gibi başlanacağını açıkladı. Soysal, "İlk elektrikli roadster Cyberster modelini de Türkiye’ye getirdik. Roadster Cyberster modeli 554 beygir gücünde yüksek performanslı bir araçtır. Ayrıca sosyal medyada Türk insanının yoğun talebi sonrasında marka Türkiye’ye özel MG7 için yatırım yaptı. 2025’in Şubat ayında ilk olarak ülkemizde, daha sonra da Avrupa’da satışa çıkacak” dedi.