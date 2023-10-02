Şakalaşırken erkek arkadaşını öldürdü

İzmir’de şakalaşırken elindeki silah patlayan Meryem Özcan sevgilisini başından vurarak öldürdü. Özcan gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Şakalaşırken erkek arkadaşını öldürdü

İzmir’in Karabağlar ilçesinde Meryem Özcan (18), şakalaştığı sırada kazara ateş alan tabanca ile erkek arkadaşı Miraç Bulat'ı (22) öldürdü. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özcan, tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 4246 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Meryem Özcan'ın elindeki tabanca, erkek arkadaşı Miraç Bulat (22) ile şakalaşırken aniden ateş aldı.

Başından vurulan Miraç Bulat, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bulat, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Bulat, kurtarılamadı. Bulat'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Bulat'ın yakınları tarafından alınan cenazesi, toprağa verildi.

Olayın ardından Meryem Özcan, suç aleti tabancayla gözaltına alındı. Özcan, ifadesinde şakalaşırken tabancanın kazara ateş aldığını söyledi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.(

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Son Haberler
Erzincan'ın meşhur kızılcığı tezgahlardaki yerini aldı Gündem
Erzincan'ın meşhur kızılcığı tezgahlardaki yerini aldı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı Spor
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Yunanistan'da nüfus azalıyor ve yaşlanıyor Dünya
Yunanistan'da nüfus azalıyor ve yaşlanıyor
Seyir halindeki otomobil alev aldı Gündem
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Aile 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni sezon ne zaman? Magazin
Aile 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni sezon ne zaman?
Evde yapılabilen mide rahatsızlığına iyi gelen çay ortaya çıktı. Dakikalar içinde sindirimi kolaylaştıracak Şifalı Bitkiler
Evde yapılabilen mide rahatsızlığına iyi gelen çay ortaya çıktı. Dakikalar içinde sindirimi kolaylaştıracak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Doha'ya gitti Siyaset
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Doha'ya gitti