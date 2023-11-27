Tartıştığı arkadaşının boğazına çakı sapladı

Erzurum'da tartıştığı arkadaşını boğazına çakı saplayarak ağır yaralayan P. A. (17) polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tartıştığı arkadaşının boğazına çakı sapladı

Dün saat 20.00 sıralarında Yakutuiye ilçesi Hilalkent semtindeki bir sosyal tesiste gerçekleşen olayda, İddiaya göre sohbet eden Enes Ç., ve P. A. arasından bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Kısa süreli itişme yaşayan gençler görevliler tarafından dışarıya çıkarıldı.

ARKADAŞININ BOĞAZINA ÇAKI SAPLADI

P. A. cebinden çıkardığı çakıyı kendisine doğru yaklaşan Enes Ç.'nin boğazına sapladı. Kanlar içerisinde kalan Enes Ç. tesis görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştrma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Arkadaşını ağır yaralayan P. A. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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GÖZALTINA ALINDI

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri ile yunus timleri telefon sinyalinden yerini tespit ettikleri P. A.'yı Dağ Mahallesi'nde bulunan metruk binaların arasında yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, şüphelinin kaçarken fırlattığı suç aleti çakıyı da boş bir arazide buldu.

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AĞIR YARALANAN GENCİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Arkadaşı tarafından ağır yaralanan Enes Ç.'nin Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi sürerken, şüpheli P.A. çocuk şubedeki işlemlerinin ardından Çocuk Adalet Merkezi (ÇAM)'a sevk edildi.

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